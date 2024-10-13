На Харківському напрямку бійці "Спартану" спинили наступ ворога на його початку: яскраве відео

На Харківському напрямку російські загарбники спробували піти у наступ на позиції наших захисників. Однак на ці спроби ворога миттєво відреагували аеророзвідники бригади "Спартан".

Бійцям вдалося спинити наступ ворога ще на його початку. Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко у своєму телеграм-каналі.

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Як бійці "Спартану" спинили наступ ворога на Харківщині

Олександр Півненко зазначив, що противник ризикнув піти у зухвалий штурм на Харківському напрямку з бронетехнікою під прикриттям. Хоча БМП, за словами генерала, на цій ділянці росіяни використовують не часто.

Аеророзвідники бригади "Спартан" миттєво відреагували та влучними ударами FPV-дронів та скидами зупинили окупантів,

– сказав командувач НГУ.

Окрім того, Півненко показав відео, як бійці бригади придушують наміри ворога іти вперед. Генерал наголосив, що воїни "Спартану" гідно тримають оборону.

Бійці "Спартану" знищили росіян на Харківському напрямку / Відео з телеграм-каналу Олександра Півненка

Генерал також розповів, що протягом цієї доби нацгвардійці по лінії фронту знищили:

1 танк;

4 БМП;

8 одиниць автомобільної техніки;

2 склади боєкомплектів ворога;

2 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

До слова, за даними Генштабу ЗСУ, 12 жовтня наші захисники знищили 1 300 окупантів та понад 200 одиниць техніки росіян. Таким чином загальні втрати російських солдатів перевищили 660 тисяч.