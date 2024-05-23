Росія почала повторний наступ раніше: у ISW пояснили, що її змусило це зробити

Декілька тижнів тому у США ухвалили пакет допомоги для України після тривалої перерви. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що відновлення допомоги вплинуло на те, коли Росія почала повторний наступ.

Росія була змушена почати повторний наступ раніше. Це пов'язано із відновленням допомоги від Сполучених Штатів Америки.

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Темпи наступу сповільнились

Російські війська 10 травня розпочали обмежені наступальні операції вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області.

Росія залучила обмежену кількість особового складу для проведення важких піхотних атак на північ і північний схід від Харкова.

Вже 14 травня стало відомо про сповільнення темпів наступу ворога. Аналітики зазначають, що зараз їхнім пріоритетом є створення "буферної зони", а не подальше вторгнення вглиб Харківської області.

Метою початку цієї наступальної операції було відволікти увагу українських військових від намагань російської армії просунутись на Сході та зайняти позицію, коли їхня артилерія могла б досягати Харкова.

Сили оборони на Харківщині мають достатньо снарядів