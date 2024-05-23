Росія почала повторний наступ раніше: у ISW пояснили, що її змусило це зробити
Джерело:ISW
Декілька тижнів тому у США ухвалили пакет допомоги для України після тривалої перерви. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що відновлення допомоги вплинуло на те, коли Росія почала повторний наступ.
Росія була змушена почати повторний наступ раніше. Це пов'язано із відновленням допомоги від Сполучених Штатів Америки.
Дивіться також У Вовчанську тривають вуличні бої, ворог тисне на Часів Яр: як змінилася лінія фронту за тиждень
Темпи наступу сповільнились
Російські війська 10 травня розпочали обмежені наступальні операції вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області.
Росія залучила обмежену кількість особового складу для проведення важких піхотних атак на північ і північний схід від Харкова.
Вже 14 травня стало відомо про сповільнення темпів наступу ворога. Аналітики зазначають, що зараз їхнім пріоритетом є створення "буферної зони", а не подальше вторгнення вглиб Харківської області.
Метою початку цієї наступальної операції було відволікти увагу українських військових від намагань російської армії просунутись на Сході та зайняти позицію, коли їхня артилерія могла б досягати Харкова.
Сили оборони на Харківщині мають достатньо снарядів
- Українські військові, які керують гаубицею в Харківській області, цілодобово працюють, щоб зупинити вторгнення російських військ, і нарешті вони отримують для цього снаряди. Перед цим вони місяцями страждали через нестачу артилерійських боєприпасів.
- Конгрес США затримував допомогу для України, тож на фронті сформувався дефіцит артилерійських снарядів. Кілька тижнів тому США нарешті ухвалили наступний пакет допомоги Україні, тож дефіцит почав зменшуватись.
- Ставки високі, адже захоплення Вовчанська було б найзначнішим здобутком Росії з моменту початку наступу. Друге за величиною місто України — Харків — за 70 кілометрів.