Хочуть прорвати лінію оборони: у 3 ОШБр розповіли про дії росіян на Харківщині

Російська армія, хоч не має суттєвих успіхів на Харківському напрямку, однак щоденно намагається просунутися. Росіяни, крім того, широко використовують артилерію та керовані авіабомби.

Окупанти не поливають спроб розширити зону контролю у Вовчанську. Майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін в етері 24 Каналу розповів про дії росіян на Харківщині.

Дивіться також Бої за Веселе, наступ ворога на Часів Яр: як змінилася лінія фронту за тиждень

Щоденні штурми

На Харківському напрямку російська окупаційна армія активно намагається просуватися вперед. Хоч їхні спроби зазвичай не мають результатів, однак чималої шкоди Силам оборони завдають.

У них, на щастя, немає таких успіхів, як в районі Покровська, але спроби штурмів та спроби прорвати лінію оборони відбуваються щоденно, інколи по кілька разів на день. Там, де вони не можуть протиснути, починають все стирати артилерією,

– наголосив Максим Жорін.

У росіян, на жаль, немає снарядного голоду, тож їх не шкодують. Крім того, широко окупанти використовують скиди з дронів, що теж суттєво впливає на логістику, евакуацію та забезпечення передових позицій.

Ситуація на Харківщині: дивіться на карті

Росіяни перекидають нові сили на Харківщину

Речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев повідомив, що росіяни перекидають на північ Харківської області військових з Луганщини.

Через великі втрати в особовому складі, окупанти змушені підсилити своє угруповання підрозділом з 22-го мотострілецького полку.

Водночас росіяни не гребують залучати до бойових дій іноземців, яких іноді обманом або примусом кидають у бій. Мовиться про представників Близького Сходу, середньоазіатських чи африканських країн.