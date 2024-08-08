Їхня мета незмінна: боєць ЗСУ озвучив головне завдання росіян на Харківщині

Росіяни продовжують тиснути на півночі Харківської області. Хоч їхній наступ не вдався, однак вони не полишають спроб досягнути своєї цілі.

Однак навіть ресурсів для амбітних цілей в окупантів немає. Вони навіть залучають до боїв найманців з Єгипту. Командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр Юрій Федоренко у розмові з 24 Каналом пояснив, чого намагаються досягнути росіяни і чи вдасться їм це.

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Яке завдання стоїть перед росіянами

Речник ОТУ "Харків" повідомив, що на Харківський напрямок ворог перекидає свої підрозділи, зокрема, з Луганської області. Внутрішня ротація зумовлена шаленими втратами, які все важче поповнювати.

Для противника завдання по Харкову та області залишилось незмінним. У них є чітке завдання захопити Вовчанськ та створити плацдарм для подальшого просування російських окупаційних військ в тил угруповання Сил оборони, які тримають Куп'янський напрямок,

– зазначив Юрій Федоренко.

Крім того, для росіян важливо якомога ближче підійти до адміністративних меж Харкова. Командир батальйону "Ахіллес" пояснив, що у випадку наближення, ворог зможе взяти райони Харкова під вогневий контроль, зокрема – ствольної артилерії.

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У такий спосіб вони продовжать тероризувати харків'ян та здобувати собі певні додаткові важелі тиску у спілкуванні з нашими партнерами.

Що відділяє російські окупаційні війська від цього завдання? Все достатньо просто – Сили оборони, які за повного сприяння української нації виконують ювелірні бойові завдання на полі бою. За останній час противник не мав успіхів на Харківському напрямку,

– зауважив військовий.

Також окупанти зазнають серйозних втрат, не маючи змоги їх відновити. Тоді у бій доводиться кидати усіх, кого можна. Зокрема, й ті підрозділи, які виконують тилове забезпечення. Так у росіян з'являється час, за який якраз і зможуть прибути резерви. Наприклад, зі згаданої Луганщини. Після того росіяни перегруповуються з новою силою намагаються виконати завдання.

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"Чи вдасться ворогу реалізувати поставлене завдання? За моїми спостереженнями, за сталої підтримки української нації, противнику буде неможливо цього досягнути", – додав Федоренко.