На Харківському напрямку воїни відбивають атаку ворога: показуємо на карті, де триває зіткнення

Росія 10 травня розпочала наступ на Харківщині. Українські військові відбивають атаки ворога на усіх напрямках, де російська армія намагається штурмувати.

Росіяни продовжують намагатись наступати на Харківському напрямку. Зокрема, наші воїни відбивають атаку ворога у напрямку Муром – Стариця, тому 24 Канал показує, де це розташовано на карті.

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Ситуація на Харківщині

Українські підрозділи докладають максимум зусиль для посилення оборонних рубежів. У Генштабі також розповіли, що за уточненою інформацією, минулої доби ворог втратив на Харківському напрямку понад 180 осіб, а також 54 одиниці озброєння та військової техніки.

Наші воїни відбивають атаку: дивіться карту

Зокрема, наші військові знищили дві артилерійські системи та п’ять пошкоджено, знищено 14 БпЛА та 11 одиниць автомобільної техніки противника, 17 одиниць пошкоджено, також пошкоджено один танк, один засіб ППО та знищено три одиниці спеціальної техніки, один склад з боєприпасами противника.

Ситуація на інших напрямках фронту