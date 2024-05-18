Росіяни не припиняють спроб прорвати оборону: карта бойових дій 18 травня

На Харківському напрямку ворог намагався п'ять разів прорвати рубежі нашої оборони в районах Липців і Вовчанська.

Про ситуацію на фронті станом на 11:30 сьогодні, 18 травня, повідомили в Генштабі ЗСУ. За даними штабу, російські війська намагаються прорвати оборону, а бійці ЗСУ відбивають атаки та намагаються відтіснити ворога. 24 Канал публікує карту бойових дій від DeepState.

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Протягом минулої доби на всьому фронті російсько-української війни відбулося загалом 116 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні просування російських окупантів в глибину нашої держави.

Детально про ситуацію на всіх напрямках

На Харківському напрямку противник не припиняє спроб прорвати оборону українських військ. З початку поточної доби ворог здійснив дві атаки на наші позиції в напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ. Росіяни не досягають успіху. Наші захисники намагаються відтіснити ворога в напрямку населеного пункту Глибоке.

Харківський напрямок: де тривають бої, показуєм на карті

На Куп'янському напрямку підрозділи наших військ відбивають дві атаки противника в напрямку населеного пункту Берестове. Ситуація контрольована. Сили оборони продовжують штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка і Терни, та мають частковий успіх в окремих районах.

Берестове на карті:

На Краматорському напрямку протягом поточної доби ворог п'ять разів намагався прорвати оборону наших військ. Українські захисники чотири атаки відбили, триває бій в районі населеного пункту Кліщіївка.

Кліщіївка на карті:

На Покровському напрямку тривають дві атаки росіян у районі населеного пункту Уманське. Ситуація контрольована. Загальні втрати ворога на цьому напрямку минулої доби склали 210 російських окупантів та 23 одиниці озброєння і військової техніки.

Уманське на карті:

На Курахівському напрямку ворог не припиняє спроб прорвати оборону наших військ. Тривають чотири бойові зіткнення на напрямках Славне – Парасковіївка, Славне – Новомихайлівка, Солодке – Водяне, Солодке – Костянтинівка. На даний час в ході боїв втрат позицій не допущено.

Курахівський напрямок: де тривають бої, показуєм на карті

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну безуспішну спробу витіснити підрозділи Сил оборони північно-західніше населеного пункту Вербове Запорізької області. Ситуація під контролем українських військ.

Вербове на карті:

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну атаку окупантів. Ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Олешківські Піски – Кринки. Втрат наших позицій не допущено.

Херсонщина: де тривають бої, показуєм на карті