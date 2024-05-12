Зазнає шалених втрат: росіяни залучили до наступу на Харківщину Африканський корпус найманців

Окупанти залучили до наступу на Харківщину Африканський корпус найманців. Він вже зазнає шалених втрат.

Про це повідомили агенти військового руху. Також зауважили, що найманці не були готові до такої війни.

До речі В одному з російських підрозділів відмовились атакувати Харківщину, – "Атеш"

"Росіяни посилають у передові загони, знаючи, що більшість з них не повернуться"

Агенти руху "Атеш" зі штабів 44 АК розповіли, що Росія залучає Африканський корпус у наступі на Харківську область.

Вони вже зазнають величезних втрат. Найманці не були готові до такої війни. Росіяни посилають їх у передові загони, знаючи, що більшість з них не повернуться зі штурмів,

– зауважили в "Атеш".

Також додали, що всю підготовку цього корпусу можна було побачити на параді, де 20 людей виконали традиційний військовий танець.

До речі, також є дані, що в Харківській області є й найманці, які вже воювали в Малі та Лівії.

Росіяни вербують і залучають найманців з бідних країн, намагаючись компенсувати свої втрати. Усі країни світу повинні подумати, чи варто взаємодіяти з такою країною,

– наголосили в русі.

Ворог масово залучає до бойових дій строковиків

Напередодні в "Атеш" також повідомили, що окупанти масово залучають солдатів термінової служби з Білгородської області до бойових дій. Усе, аби створити враження масовості на полі бою в умовах значних втрат особового складу.

Окрім участі у наступальних операціях, строковиків також часто використовують для ремонту військової техніки та обладнання оборонних позицій.

"Таке використання пояснюється їхніми побоюваннями перед прямою участю в боях, що призводить до їх застосування у більш безпечних і технічних ролях на передовій", – зазначили в русі.