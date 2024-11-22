ЗМІ розкрили деталі про плани росіян захопити Харків і Суми в червні 2024 року

Окупанти планували почати наступ на Харків і Суми в червні 2024 року. Завдяки своєчасним діям ЗСУ ворог загруз у боях і відступив.

Росія влітку 2024 року планувала розпочати масштабну наступальну операцію на Харківщині та Сумщині, проте ці задуми провалилися. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на NV.

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Яким був план російських військ щодо наступу на Харківщині та Сумщині

За даними джерела NV, наступ мав стартувати в період з 1 по 15 червня.

Підготовка російських військових завершилася ще в травні. Для проведення операції було зібрано два армійські корпуси та одну армію. У районі Бєлгорода розмістили близько 46 тисяч військових, а на Сумському напрямку сконцентрували ще 23 тисячі солдатів.

Зверніть увагу! Спершу росіяни планували атакувати Харківщину, а через кілька днів розпочати наступ на Сумщину, поступово просуваючись углиб української території. Однак завдяки роботі розвідки ЗСУ вдалося завчасно підготувати оборонні позиції за 10 – 15 кілометрів від кордону на Харківщині.

Оборонні дії української армії змусили росіян втратити багато живої сили та техніки. Для продовження операції окупанти перекинули підрозділи з Куп’янського та Сумського напрямків, але це не принесло успіху. Їхній наступ зупинився через запеклі бої в Харківській області.

Не досягнувши своїх цілей, росіяни переорієнтувалися на активні бойові дії на Курахівському та Покровському напрямках.

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