Українські воїни на Харківщині нарешті мають достатньо снарядів, аби зупинити росіян, – Reuters

Російська армія 10 травня пішла в наступ у Харківській області. Західні журналісти пишуть, що наші воїни нарешті отримали достатньо снарядів, щоб зупинити загарбників.

Українські військові, які керують гаубицею в Харківській області, цілодобово працюють, щоб зупинити вторгнення російських військ, і нарешті вони отримують для цього снаряди. Перед цим вони місяцями страждали через нестачу артилерійських боєприпасів.

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Дефіцит починає зменшуватись

Конгрес США затримував допомогу для України, тож на фронті сформувався дефіцит артилерійських снарядів. Кілька тижнів тому США нарешті ухвалили наступний пакет допомоги Україні, тож дефіцит почав зменшуватись.

Військові, які дислокуються у північних районах Харківської області кажуть, що бої є дуже інтенсивними.

Цілодобово, їхня піхота йде, ми продовжуємо відбивати їх атаки. Принаймні намагаємося. Коли є можливість, ми їх збиваємо,

– розповів Павло, стрілець 92-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Він також зазначив, що раніше був в районі Бахмута. За його словами, на Харківському напрямку набагато "гарячіше". Там у військових не було снарядів, а тут їх почали завозити, тобто є з чим боротись.

Ставки високі

Російські сили перетнули кордон на початку цього місяця та кажуть, що захопили близько десятка сіл. Місто Вовчанськ, розташоване за 5 кілометрів від кордону, залишається осередком вторгнення. Українські сили контролюють близько 60% міста та ведуть бої, щоб відбити російські атаки.

Ставки високі, адже захоплення Вовчанська було б найзначнішим здобутком Росії з моменту початку наступу. Друге за величиною місто України — Харків — за 70 кілометрів.

Ми бачимо, як вони йдуть дорогою, за 5 кілометрів аж від Шебекіно. Ми бачимо, як вони йдуть пішки до своїх позицій. Поки вони рухаються, ми, звісно, ​​намагаємося вразити їх, щоб завдати максимальних втрат,

– пояснив Віталій, командир артилерійського підрозділу бригади.

Офіцери переглядають кадри Вовчанська, зняті дроном, коли над різними районами підіймається дим, щоб оцінити ситуацію нижче. Монітори перевірені, проведені розрахунки.

Двоє чоловіків мають стежити за тим, щоб гаубиця була добре замаскована гілками дерев. Віталій впевнений, що снаряди будуть надходити, адже всі усвідомлюють важливість тримати цю лінію.

Військові наголошують, що якщо на цьому напрямку вони продемонструють можливість дати росіянам відсіч, то ворог не посміє атакувати інші міста, які розташовані вглиб України.

Сили оборони стабілізували ситуацію у Вовчанську