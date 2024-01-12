Наступ з Бєлгорода: в Харківській ОВА пояснили, чому це фейк і звідки він взявся

Росіяни заявляли про створення "буферної зони" на Харквівщині. Невдовзі після цього мережею розповсюдилась інформація про нібито новий наступ окупантів на область. Його прокоментувала місцева влада.

Російські загарбники неодноразово створювали демонстративні покази своєї присутності в регіоні, втім інформація про наступ з Бєлгорода є фейком. Про це розповів Олег Синєгубов, повідомляє 24 Канал.

До теми Чи наважаться росіяни наступати на Харків: Світан оцінив сили ворога

Чому поширився фейк

Голова ОВА розповів, що декілька днів тому приземлились 4 російські літаки. Тоді пабліки одразу поширили інформацію, що на них нібито прибули війська на штурм. Це призвело до паніки серед людей. Українські спецпідрозділи, Служба Безпеки встановила, що все насправді не так.

Дійсно було приземлення цих літаків, але вони привезли снаряди С-300 – це ракети, якими потім обстрілювали Харків і нашу територію,

– розповів Олег Синєгубов.

Тобто з одного боку, об’єктивні фактори справді були, але виявилося, що це не штурмові війська.

Інший приклад вам наведу. Декілька днів тому прибуло декілька рот "Шторм-Z", їх посадили на БТР, намалювали букви Z і пустили кататися вздовж нашого державного кордону, однак на безпечній відстані від українських військових,

– додав голова ОВА.

Відтак всі ці жести окупантів були лише демонстративними, щоб показати, що їхні війська присутні у регіоні. Ймовірно, це також робилося для того, щоб застерегти ЗСУ від активних дій на цьому напрямку.

Що відомо про "наступ" Росії на Харків