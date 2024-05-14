Генштаб вжив необхідних заходів на Харківщині ще до наступу: огляд подій на фронті від Світана
Ще до початку російського наступу на Харківщині Генштаб вжив необхідних заходів для укріплення кордону в тих місцях. Зокрема, туди перебазували 3 бригаду, яка вже завдає ворогу величезних втрат.
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному огляді фронту на 24 Каналі розповів, що Генштаб спостерігав за діями росіян і знав їхні плани. Разом з тим у Харківській ОВА розповіли про будівництво фортифікацій.
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Влучні удари по ворогу
Світан зазначив, що на Харківщині успішно працюють декілька бригад. Їх перебазували туди завчасно ще до початку російського руху. Зокрема, вдалі дії 3 штурмової бригади або удари Ахілесу з 92 бригади по техніці та живій силі ворога.
Як мінімум там розгорнуто 5 – 7 бригад. Вони були розгорнуті буквально за декілька днів, розуміючи всі процеси, передбачаючи дії. Це не було несподіванкою для нас. Сіра зона, в якій топчуться росіяни, це хороший полігон. Треба використовувати такі механізми знищення росіян,
– зауважив полковник запасу ЗСУ.
Фронт має стати кордоном
За словами військового експерта, на жаль, лінія фронту проходить по території України на Донбасі, на Півдні. Було б значно краще, аби ця лінія фронту була на кордоні Росії, або взагалі на території Росії. Однак рано чи пізно так і станеться.
"Треба було ще у 2014 році тягнути лінію оборони вздовж усієї лінії кордону. У Харківській, Чернігівській і Сумській областях, тоді б не було таких проблем. Лінія кордону буде лінією бойового зіткнення. Не можна воювати в одному місці", – наголосив льотчик-інструктор.
Евакуація людей
Як він зазначив, евакуацію людей також треба було проводити раніше. Зона відстанню 30 кілометрів довкола кордону в потенційній небезпеці. Тому нині треба вже починати евакуацію на Сумщині та Чернігівщині з прикордонних територій.
Треба вивозити людей і, по-перше, не заважати будувати фортифікації та, по-друге, приймати військові рішення,
– підкреслив Світан.
Наступ на Харківщину: останні новини
- ОТУВ "Сіверськ" заявило, що в разі наступу росіян на Сумщину, вони готові дати відсіч ворогу. Наразі ворог масовано обстрілює прикордонні населені пункти.
- Буданов заявив, що "буферної зони" на Харківщині не буде. У ГУР заявляють, що мета росіян – посіяти хаос і паніку.
- Британська розвідка повідомила, що Харківщину атакувало новостворене російське угруповання. Це так зване Північне угруповання військ.