Досягли однієї мети: Жорін розповів про наступ росіян на Харківщину

Під час наступу на Харківщину плани росіян не збіглися з тим результатом, на який вони сподівалися. Однак окупанти змусили українські війська розтягнути свої сили.

Російські окупаційні війська почали наступ на Харківську область 10 травня. Тоді їм удалося просунутися та захопити 10 населених пунктів уздовж кордону.

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Чого досягли росіяни на Харківщині

Про бої на Харківщині розповів заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін

На Харківщині насправді відбулася наступна річ. Уже не вперше плани росіян не збіглися з тим результатом, на який вони сподівалися. Треба теж тверезо дивитись і усвідомлювати, що частково все ж таки своїх цілей вони досягли – змусили нас розтягнути сили, перекинути підрозділи, витратити ресурси. Проте, навіть найменшого результату на полі бою вони не отримали,

– наголосив Жорін.

Наразі росіяни намагаються знайти нові підрозділи, для того, аби спробувати далі хоч якось відновити просування. За словами Жоріна, це буде стосуватись і ділянки вздовж кордону, і вздовж Луганської області.

Вони дійсно хотіли розтягнути нам лінію фронту, розтягнути наші підрозділи, ресурси та резерви, які в нас є, і наблизитись до Харкова для того, щоби можна було знищувати місто, залякувати місцеве населення та створювати для себе умови для подальшого просування,

– пояснив військовий плани росіян.

Також росіяни планували почати рух зі сторони Луганської області, протиснувши лінію оборони та з цього боку теж наближатися до Харкова.