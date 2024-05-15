ЗСУ на ділянках біля Лук'янців і Вовчанська перемістились на більш вигідні позиції, – Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ ввечері 14 травня виклали звіт про найсвіжішу ситуацію на фронті. Військові розповіли про ситуацію, яка склалася на Харківському напрямку.

Через наступ ворога на півночі Харківської області наші захисники для збереження життя військових на окремих ділянках перейшли на більш вигідні позиції. Це сталося у районах населених пунктів Лук'янці і Вовчанськ.

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Генштаб розповів про ситуацію у Харківській області

У Генштабі зазначили, що на Харківському напрямку підрозділи наших військ відбили 11 атак противника, 3 бойових зіткнення ще тривають. Зокрема, це відбулося на напрямках:

Глибоке – Липці;

Лук'янці – Липці;

Борисівка – Нескучне;

Шебекіно (Росія) – Вовчанськ;

На окремих ділянках, в районах Лук'янців та Вовчанська, внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат, підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції. Бої тривають,

– мовиться у звіті.

Військові зазначили, що українські підрозділи не дають російським окупантам закріпитись. Проводяться контратакувальні дії, ворог перебуває під постійним вогневим контролем артилерії та підрозділів БпЛА Сил оборони.

"У ході бойових дій на цьому напрямку втрати особового складу ворога за сьогодні складають 162 військовослужбовці, знищено та пошкоджено 26 одиниць озброєння та військової техніки", – наголосили у Генштабі.

Водночас військові підкреслили, що на Куп'янському напрямку ворог здійснив 16 атак на позиції наших військ на напрямках:

Лиман Перший – Синьківка;

Вільшанка – Синьківка;

Вільшанка – Петропавлівка;

Кислівка – Іванівка;

Крохмальне – Берестове;

Коломийчиха – Стельмахівка;

Коломийчиха – М'ясожарівка;

Ковалівка – Новоєгорівка;

Площанка – Макіївка.

Крім того, наші війська відновили втрачені раніше позиції та покращили тактичне положення на окремих напрямках.

Яка ситуація на інших напрямках фронту