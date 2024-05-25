Уже почали: ЗСУ планують контратакувати росіян на Харківщині, – Bloomberg

Сили оборони зупинили окупантів на Харківщині. Ба більше, наші захисники проводять контрнаступальні дії.

Про це напередодні, 24 травня, заявив представник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ полковник Ігор Прохоренко.

Зверніть увагу Захисники відтісняють ворога від переднього краю оборони на Харківщині, – Генштаб

Ворога зупинили

Видання зауважило, що новий російський наступ, який почався два тижні тому, відкрив новий фронт і розтягнув ресурси Києва. Однак, Москва так і не змогла досягти своєї мети – створити буферну зону до 30 кілометрів (19 миль) в межах України, наголосив полковник Ігор Прохоренко.

Противник зупинений,

– заявив представник Головного оперативного управління Генштабу 24 травня.

Також розповів, що агресор стягує війська вздовж кордону в сусідній Сумській області. Прохоренко зазначив, що там посилили оборону. Наші військові уникатимуть "прорахунків", які дозволили окупантами увійти в Харківську область на початку травня.

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині ворог повністю зав'яз у вуличних боях за Вовчанськ і зазнав дуже значних втрат в особовому складі штурмових підрозділів.

Наразі окупант з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, втім, успіху не має.

У районі Липців росіяни також зазнали істотних втрат. Перейшли до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій наших військ, додав Олександр Сирський.

Картографічний сервіс DeepState, підтримуваний у співпраці з Міноборони України, з понеділка не показав значного просування кремлівських військ під час наступу на Харківщину.