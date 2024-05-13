Росіяни створюють 2 плацдарми на Харківщині: військовий експерт припустив подальші їхні дії

Російська армія продовжує наступальні дії в Харківській області. Противник прагне захопити населені пункти Вовчанськ і Липці.

Військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман зауважив 24 Каналу, що далі все залежить від того, якими темпами кожна сторона перекидатиме резерви на Харківський напрямок.

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Який задум росіян щодо наступу на Харківщину

Гендельман припускає, що, оскільки дії відбуваються одночасно в напрямку Вовчанська і Липців, оперативний задум Росії полягає в тому, щоб захопити їх та з'єднати, створивши єдину смугу вздовж кордону.

Наразі ж, пояснив він, росіяни перебувають на першому етапі реалізації задуму. Якщо їм, наприклад, вдасться захопити Липці, це дозволить досягати щонайменше околиць Харкова вже не лише ракетним, а й вогнем ствольної артилерії.

Як мінімум північні квартали Харкова вже можна буде обстрілювати ще частіше,

– сказав військовий експерт.

А Вовчанськ, зауважив він, є основним пунктом оборони на тому напрямку. Далі все залежить від того, якими темпами кожна сторона перекидатиме резерви. Росіяни спробують встановити там смугу, українці постараються цьому запобігти.

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Які сили зосередили там росіяни

Військовий експерт зазначив, що окупанти залучили не більш ніж 2 – 3 тисячі солдатів. Питання полягає в тому, скільки сил загалом вони ще зможуть перекинути. Все російське угруповання військ "Сєвєр" становить до 50 тисяч. Із них лише близько 30 тисяч перебуває у Бєлгородській області, решта – в Курській і Брянській.

Ці 30 тисяч теж ще, зрозуміло, далеко не всі задіяні,

– сказав Гендельман.

Тому, на його думку, навіть з тією кількістю ворожого війська, яка вже там розгорнута, можна здійснювати якісь глибші дії.

За його словами, останнім часом загарбники здійснювали переміщення резервів із угруповань, які вже є на фронті, не підкидаючи сили з глибини Росії. Загалом впродовж найближчих тижнів або місяців побачимо, чи будуть розгорнуті додаткові сили.

Він зауважив, що російські окупанти в останні декілька місяців постійно по всій лінії фронту тиснули: якщо десь виявляли слабке місце, відразу ж туди перекидали додаткові резерви. Тож на Харківському напрямку може бути так само.

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