Задача росіян – зробити мертве місто: Чмут оцінив імовірність захоплення Херсона

Російські війська не мають достантьо ресурсів, щоб повністю захопити Херсон. Водночас окупанти намагаються зробити місто безлюдним, знищуючи цивільну інфраструктуру та логістику.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю керівника фонду "Повернись живим" Тараса Чмута для "Української правди".

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Чи можуть російські війська захопити Херсон

Тарас Чмут пояснив, що на Херсонщині великою перешкодою є річка Дніпро. Водночас, за його словами, останніми місяцями активно обговорюється підготовка можливого річкового десанту росіян.

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Якщо подивитися на їхню стратегію ведення війни, де людське життя нічого не варте, то потенційно для них це може бути успіх. Чому? Тому що дзеркальні Кринки по відношенню до нас сковуватимуть величезний ресурс Збройних сил, якого і так бракує. А ті втрати, які росіяни будуть там нести, для них абсолютно допустимі,

– пояснив Чмут.

Він також наголосив, що зараз не йдеться про захоплення всього Херсона. Однак підготовка до можливого річкового десанту зараз і пів року тому має різний прояв, і "зараз це більш імовірно".

Російські війська намагаються зробити Херсон безлюдним – знищують цивільну інфраструктуру, логістику, маршрутки, швидкі допомоги та скидають вибухівку на людей на вулиці.

Їхня задача – зробити мертве місто. От вони зараз це роблять. І, на жаль, втрата островів на Дніпрі, зсування лінії зіткнення ближче до правого берега призводить до того, що можна просто з островів пускати "Мавіки" і FPV у місто,

– підсумував Тарас Чмут.

До слова, раніше в Херсонській ОВА розповіли, що диверсійно-розвідувальні групи ворог намагаються виконати наказ вищого командування та закріпитися на правобережжі. Для цього окупанти використовують не лише маневри живою силою, а й технікою.