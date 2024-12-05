Максимально суїцидальна операція: чи реальний наступ росіян на Херсон

Українські військові контролюють ситуацію на Херсонському напрямку попри російські штурми. Якщо окупанти наважаться на масштабний наступ – їм нічого не вдасться через погодні умови та відсутності плацдарму.

Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь, зауваживши, що наступ має більше інформаційний характер з метою залякування українців. Тим часом окупанти продовжують атакувати Херсон дронами.

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Чи реальний наступ росіян на Херсон

За словами заступника директора, обговорення російського наступу на Херсон, як і наступу на Запоріжжя, містить більше інформаційну компоненту. Окупанти намагаються вдати, що вони, буцімто, вже готові до наступу, але насправді це абсолютно не так.

Навіть, якщо росіяни готують операцію висадки на острови, говорити про масштабну операцію з форсуванням річки Дніпро, та ще й за таких погодних умов, не варто.

Якщо вони вирішили потопити 10 тисяч своїх солдатів, це непоганий варіант розвитку подій для української армії, адже не завжди можна так зібрати разом ворожої сили, щоб її легко знищити. Якщо така операція і планується, вона максимально суїцидальна,

– наголосив Самусь.

В росіян абсолютно немає шансів для такої операції. Навіть, якщо окупанти і спробують перетнути річку, вони не зможуть закріпитись на іншому березі. Українські військові наразі контролюють ситуацію вогневим способом.

Зауважте! На Херсонському напрямку російська армія постійно здійснює штурми, але без результатів. Окупанти тренують форсувальні штурмові групи на полігонах на тимчасово окупованих територіях Запорізької й Херсонської областей.

Однак ворог постійно тероризує Херсон дронами. Це спланована стратегія, щоб довести, що Росія – країна-терорист.

Росія чітко асоціюється з терором і смертю. Якщо росіяни хочуть показати, що таке їхня країна, саме в Херсоні вони це демонструють,

– додав заступник директора.

До слова, окупанти сформували нову 52-у артилерійську бригаду ВДВ спеціально для обстрілу Херсона. Бригада оснащена буксованими 152-мм гарматами 2А36 "Гіацинт-Б" і є частиною нової 104-ої дивізії російських ПДВ.