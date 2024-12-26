Чи буде наступ на Херсон: у РНБО назвали ключовий задум росіян у Херсонській області

Російські війська суттєво активізувалися на Херсонщині. Вони частіше застосовують диверсійно-розвідувальні групи та посилюють обстріли.

Сили оборони України ефективно знищують десант. Про це повідомив Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, передає 24 Канал.

Дивіться також Російські війська просунулися на 5 напрямках: де найскладніша ситуація – огляд та карти ISW

Який ключовий задум ворога

На Херсонщині росіяни намагаються проводити десантні операції на острови. Однак Росія продовжує зазнавати втрат.

При цьому, їх пропагандисти лякають наступом на саме місто Херсон, хоча мова про це не йде,

– написав Коваленко.

За його словами, ключовий задум ворога полягає у спробах російських груп висаджуватися на острови за допомогою човнів. Українська армія готова до таких дій.

Водночас небезпеку для Херсона досі становлять російські дрони, артилерія та авіація.

Раніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що українські захисники розуміють, де саме можуть висадитися російські десантні групи, тому роблять все можливе, аби завадити планам ворога.

Натомість російські загарбники посилили вогневий вплив з різних видів зброї. Особливо часто противник вдається до бомбардування керованими авіабомбами деяких шляхів і населених пунктів.

Відомо, що Росія має приблизно п'ятикратну перевагу в кількості особового складу на Херсонському напрямку.