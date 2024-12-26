Мають п'ятикратну перевагу в живій силі: чи готові росіяни висадитися на правий берег Дніпра

Наприкінці грудня все активніше надходить інформація про наміри окупантів захопити плацдарм на правому березі Херсонщини. Вже була навіть спроба атакувати, але вона була невдалою.

Про це 24 Каналу розповів експерт Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Володимир Молчанов, зауваживши, що захопити плацдарм на правому березі надзвичайно складно з різних причин. Але усі ми знаємо, що російські окупанти не зважають на втрати.

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Чи здатна Росія захопити Херсон

Як наголосив Молчанов, Росія має приблизно п'ятикратну перевагу в кількості особового складу на Херсонському напрямку. Попри це, вона більш-менш нівелюється водними перешкодами, особливостями Дніпра та місцевим ландшафтом.

В історії вже були випадки форсування Дніпра з просто катастрофічними втратами. Зараз ситуація ще гірша для російських окупантів.

Форсування дуже ускладнене. У Другій світовій радянські солдати потроху просувалися в плавнях і виходили навпроти Херсона та Антонівки. Зараз складно це зробити. Українські дрони відстежують кожен російський рух. Усі протоки заміновані. Мінування поновлюють за допомогою важких дронів,

– сказав Молчанов.

Звісно, Росія здатна здійснювати певні атаки. Але йдеться швидше про ДРГ невеликими групами, які хотіли б захопити плацдарм. Але як його утримувати – є багато питань. Та й добратися до правого берега – велика проблема для загарбників. Тим паче що Сили оборони України постійно перевіряють напрямки, де можуть діяти окупанти.

Під час попередньої атаки половина човнів росіян буквально не завелася. Лунали припущення, що це був свідомий саботаж, аби не йти в самовбивчу атаку.

Не потрібно зараз панікувати. Єдиний спосіб для окупантів зайняти правий берег – це ганебні подарунки Путіну з боку західних союзників, якщо вони відмовляться від допомоги,

– зазначив Молчанов.

Нагадаємо, 20 грудня ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона з лівобережжя Херсонщини. Їх швидко виявили та знищили. Паралельно росіяни масовано обстрілювали Херсон.