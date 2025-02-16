Росіяни призупинили рух на Покровському напрямку: ситуацію можна переламати за однієї умови

Російська армія сповільнила наступ на Покровському напрямку. Однак ситуація може кардинально змінитися, якщо ворог вирішить провести маневри та розпочати атаки в напрямку Костянтинівки.

Ймовірно, призупинення руху пов'язане з перегрупуванням сил і виправленням помилок. Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп зазначив 24 Каналу, що успіх у відбитті ворожих атак залежатиме від узгодженості дій українського командування.

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З чим пов'язане сповільнення під Покровськом

Російські наступальні дії дещо сповільнилися на Покровському напрямку. Можна констатувати, що ворожі можливості подекуди погіршилися. Однак поки росіяни не відступили в повному обсязі, тому важко стверджувати, що ситуація змінилася кардинально.

Також не можна однозначно сказати, що призупинення наступу пов'язане із закінченням резервів на Покровському напрямку. Цілком ймовірно, що ворог перегруповується і працює над помилками. Більш чітку картину можна буде побачити, якщо відновляться активні атаки найближчим часом.

Вони зосередили багато військових та техніки під Покровськом, оскільки цей напрямок є ключовим,

– зазначив військовий оглядач.

Генштаб уже повідомив про збільшення кількості атак у цьому секторі. Це дає підстави припустити, що перегрупування завершено, і росіяни знову перейшли до активних дій. Подальший розвиток подій залежатиме від тактики українського керівництва, злагодженості між підрозділами та наявності резервів.

"Узгодженість дій українського командування, правильне укомплектування бригад і сил, залучених до захисту конкретних ділянок, а також ефективні особисті рішення і призначення – все це має велике значення для успішного відбиття російського наступу", – пояснив Давид Шарп.

Бої на Покровському напрямку: дивіться на карті

Наступна ціль – Костянтинівка

Як вважають експерти Інституту вивчення війни, російські війська можуть змінити фокус із Покровська на Костянтинівку, оскільки тривають інтенсивні бої за Торецьк та Часів Яр.

Вже зараз на карті видно, що Костянтинівка стає наступною стратегічною точкою, на яку орієнтуються російські війська,

– підкреслив військовий оглядач з Ізраїлю.

Неясно, чи вистачить у росіян сил для одночасного наступу на Покровськ і Костянтинівку, однак протягом 2024 року вони могли здійснювати операції на кількох напрямках паралельно.