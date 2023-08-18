Створили величезне угруповання: чи можуть росіяни посилити тиск біля Куп'янська

На Куп'янському напрямку росіяни почали наступальні дії. Однак здебільшого вони є безрезультатними попри зосереджену велику кількість сил та засобів. Росіяни хочуть потужніше тиснути на ЗСУ, але на це потрібно більше резервів.

Українським силам оборони успішно вдається стримувати наступ росіян. Колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай прокоментував в ефірі 24 Каналу спроможність росіян збільшити натиск на цьому напрямку.

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Чи є у росіян додаткові сили

На Куп'янсько-Лиманському напрямку у росіян немає достатніх сил, аби здійснити значний оперативний прорив. Вони намагаються тиснути, аби відтягнути українські резерви від Бахмута та Запорізького напрямку. Однак Сили оборони успішно стримують ці спроби.

Загалом Росія завалена людським ресурсом, на який байдуже кремлівському режиму. Звісно, вони надалі мобілізовуватимуть людей без оголошення мобілізації. Щодо добре підготовлених резервів – їх немає. Те, що вони стягнули на Луганщину – тими силами й воюватимуть,

– зазначив Сергій Гайдай.

Втім, варто зауважити, що росіяни змогли створити величезне угруповання як з точки зору особового складу, так і запасів боєкомплектів для артилерії для артилерії, танків, РСЗВ і важкої техніки.

"На певних порах вони мали невеличкий успіх (на Куп'янському напрямку – 24 Канал), але зараз наші Сили оборони це зупинили. Величезного просування, на яке вони розраховували, не буде", – наголосив Гайдай.

Ексголова Луганської ОВА припустив, що найближчим часом буде активізація подій на фронті. Це він пов'язує з інформацію про підрозділи "Азова", що вже приступили до бойових дій на Луганщині.

Сергій Гайдай про угруповання росіян на Куп'янському напрямку: дивіться відео

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