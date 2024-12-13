Плани Росії зруйновані: розвідка Естонії заявила про успіх ЗСУ у районі Куп'янська

Повторне захоплення Куп'янська залишається однією із найбажаніших цілей окупантів. На цій ділянці фронту не стихають бої.

Сили оборони не мають намірів здаватися. В естонській розвідці заявили про успіх українців на Куп'янському напрямку, передає 24 Канал із посиланням на ERR.

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Плани росіян зруйновані

Наприкінці листопада – початку грудня ворогові вдалося створити аж два плацдарми на правому березі річки Оскіл, що наблизило його до захоплення Куп'янська. Так, противник вперше форсував Оскіл 24 листопада південніше села Новомлинськ і зайняв позиції на західному березі річки. Однак вже 3 грудня Сили оборони повернули населений пункт назад, викуривши звідти росіян.

На жаль, 1 грудня загарбники знову форсували Оскіл. Цього разу біля Масютівки. Ворог створив ще один плацдарм на Харківщині.

За даними розвідувального центру Сил оборони Естонії, і цей плацдарм Силам оборони вдалося знищити.

До слова, у Третій окремій штурмовій бригаді заявили про зміну тактики окупантів на Куп'янському напрямку. Там зазначили, що темп наступу на цій ділянці фронту сповільнюється. Ймовірно, росіяни вдадуться до тактики механізованих накатів, як тільки земля промерзне.