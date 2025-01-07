Є і політичний, і військовий сенс: як контратаки ЗСУ на Курщині вплинуть на Росію

Операція ЗСУ в Курській області боляче б'є по Росії. Подальший наступ на цьому напрямку є цілком виправданим.

Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман, зауваживши, що на Курському напрямку тривають наступальні дії Сил оборони України. Росіяни ж намагаються контратакувати.

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Як бої в Курській області впливають на Росію

Як наголосив Гетьман, атаки саме в Курській області є виправданими. Вони послаблюють Росію у військовому сенсі. Там змушені перекидати ще більше особового складу на цей напрямок.

Завдання Сил оборони – змусити ворога стягнути туди ще більше військ. Вони можуть знімати їх лише з лінії фронту. Бо якихось резервів всередині Росія не має. Вони знімають лише з лінії фронту. Якби були резерви, то їх вже давно б застосували на Сході України,

– сказав Гетьман.

За різними даними, ворог залучив на території Курської області близько 50 тисяч особового складу. Частина з цього угруповання могла б ще до Курської операції атакувати Суми та Харків. Якщо ситуація для росіян на Курщині буде погіршуватися, то вони й надалі забиратимуть війська з лінії бойових дій в Україні.

Тут є і політичний сенс. Ця ситуація тисне на Путіна. Навіть в росіян, які споживають пропаганду, вже може виникати питання – а чи дійсно все йде за планом?

– зауважив Гетьман.

Додамо, що керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко 5 січня підтвердив, що Сили оборони України атакували ворога на кількох напрямках у Курській області.