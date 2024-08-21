Україна атакує росіян з авіації: Повітряні сили показали епічне відео з Курської області

Українська операція в Курській області триває. Наші захисники знищують ворога на його власній землі, зокрема й з повітря.

Повітряні сили показали, як б'ють противника на Курщині керованими авіаційними бомбами.

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Удари по окупантах

Зазначається, що після оголошеної російською владою евакуації цивільного населення з прикордоння Курської області, для ведення оборонних дій окупанти активно займають цивільні об’єкти населених пунктів.

Ми все бачимо, ми все знаємо. Наші високоточні бомби дістануть вас усюди! Дякую пілотам тактичної авіації Повітряних Сил за результативні удари по місцях зосередження противника, техніці та позиціях окупантів,

– йдеться у повідомленні командувача Миколи Олещука.

Як Повітряні сили нищать противника у Курській області: дивіться відео

До слова, під контролем ЗСУ перебувають понад 90 населених пунктів у Курській області.