Росіяни перекидають нові війська у Курську область: в "Атеш" розповіли деталі

Партизани з "Атеш" продовжують працювати на тимчасово окупованих територіях України. Агент руху з Донецької області повідомив про перекидання нової партії російських військовослужбовців у Курську область.

Мовиться про сумнозвісну 810 окрему бригаду морської піхоти збройних сил Росії. Наразі "Атеш" продовжує моніторити ситуацію з переміщенням військ у Курську область.

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"Атеш" розповів про перекидання військ з 810 бригади в Курськ

Партизани розповіли, що їхній агент доповів про переміщення 10 КАМАЗів з особовим складом у Донецькій області. Після розвідки вдалося ідентифікувати підрозділ та з'ясувати, що вони прямували до місця відправлення для захисту Курська.

Росіяни намагаються всіма силами залатати дірку обороноздатності, тому змушені знімати особовий склад зі стратегічно важливих напрямків. Нещодавно 810 бригаду перекинули з Херсонського напрямку на Покровський для посилення,

– наголосили в "Атеші".

У русі також зауважили, що продовжують стежити за ситуацією та передавати актуальні дані.

Росіяни перекидають бійців 810 бригади в Курську область / Відео з телеграм-каналу "Атеш"

В "Атеш" закликали громадян на тимчасово окупованих територіях, які зафіксували переміщення техніки або іншу активність військових Росії, писати руху за винагороду: @Wladimir_atesh_ua

До слова, про перекидання 810 окремої бригади морської піхоти також повідомляли і кримські телеграм-канали. На трасі "Таврида" у напрямку Керчі були помічені військові КАМАЗи з тактичним знаком "Z у квадраті", які виїхали з місця дислокації цього формування з Чорноморського флоту Росії у бухті Козачій.

Про бої в Суджі за участю морпіхів 810-ї бригади повідомляв російський Z-паблік "Два майори". Також маркування, яке було на вантажівках цього військового угруповання помітили й у колоні, яку знищили під Рильськом.