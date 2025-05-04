В УДА "Південь" чесно відповіли, чи накопичують росіяни сили, щоб наступати на Херсон

Росіяни намагаються висадитися у річковій зоні на півдні Дніпровських островів. Ціль противника – захопити певний плацдарм та форсувати Дніпро. СОУ активно протидіють планам ворога. Від початку грудня 2024 до середини квітня 2025 року вдалося знищити понад 270 плавзасобів окупантів.

Про це в етері 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зазначивши, що військове командування ЗСУ повністю володіє ситуацією, проводиться контрбатарейна боротьба.

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З чим у російської армії проблеми?

Щодо ударного наступального угруповання, то сьогодні, зі слів Братчука, немає ознак його наявності. Він наголосив, що Росія наразі не здатна накопичити сили і човни, щоб широким фронтом форсувати Дніпро, проводити наступальні дії на Херсон.

"Спокійного життя у росіян немає, вони повзуть, намагаються перестрибувати через клешні дніпровських раків, але їм це не вдається. Навіть, якщо залізають на острів, вони без боєкомплекту, харчування і води, евакуації теж немає. Тому там їм наступає кінець, думаю, раки задоволені", – озвучив Братчук.

Яке завдання прагне виконати ворог?

Щодо Запорізького напрямку, зі слів речника Української добровольчої армії "Південь", він є маневром для відволікання, там бої тактичного характеру. Основні зусилля ворог зосередив на інших відтинках. Однак на Запорізькому також атакує, намагається діяти під прикриттям авіації, яка там активно працює.

Стосовно Херсонському напрямку, там ворог намагається вишукувати локації, де йому здається, що він може зайти на острів, звідти стрибнути на правий берег, встановити триколорну ганчірку, зробити знімок і доповісти про це бункерному фюреру,

– зазначив Братчук.

Речник Української добровольчої армії "Південь" підсумував, що противнику не вдається досягти такої цілі.

Нагадаємо, що днями речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що російські окупанти пробують висадитися на острів Бугаз біля Кізомису Херсонської області. Він розповів деталі того, що там відбувається.