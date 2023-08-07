Окупанти намагаються сповільнити наступ ЗСУ на Півдні: до чого вдається ворог
Увесь минулий тиждень на Півдні була доволі-таки складна ситуація. Російські загарбники намагаються сповільнити наступ наших воїнів. Окупанти вдаються не лише до суцільного мінування.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише 24 Канал.
Зверніть увагу ЗСУ просунулися під Вугледаром, а росіяни пруть на Білогорівку: зміни карти фронту за тиждень
Суцільні замінування та інженерні укріплення
На Мелітопольському та Бердянському напрямках наші захисники стикалися з суцільним мінуванням. Окупаційні війська мінують у три шари не лише позиції, а й усі можливі напрямки руху. Окрім того, ворог укріплює й бетонує ключові для нього панівні висоти.
Зараз наші війська стикаються з такими ускладненнями та інженерними укріпленнями. Тому, звісно, все це дуже уповільнює рух вперед, але наші військові виконують чимало задач там. Основна – це ослаблення ворога, тому він просуватися не може. І, безумовно, це знищення ворожого потенціалу як оборонного, так і наступального,
– підкреслила Маляр.
Цікаво Оборонці неба: як Повітряні Сили ЗСУ завадили Росії захопити Україну та чого нам чекати взимку
Біля Бахмута все йде швидше, ніж на Півдні
- Напередодні начальник ГУР МО прокоментував ситуацію на фронті. Кирило Буданов зазначив, що контрнаступ складний.
- На просування наших військових, зокрема, впливає той факт, що росіяни встигли побудувати стаціонарні, повністю обладнані, залиті бетоном оборонні блокпости.
- Однак, головне, що наступ не зупиняється, а продовжується. Буданов вважає, що на Бахмутській лінії він йде трохи швидше, ніж на Півдні. Однак, час покаже.