Вбиваємо клин в одну з найпотужніших ліній оборони: що відбувається поблизу Роботиного

Для того, щоб розвинути наступ на Токмак та Мелітополь, Збройним Силам важливо здолати сильний опір окупантів поблизу Роботиного. На цій ділянці загарбники мають суттєву перевагу в повітрі, яка заважає нашим силам просуватися далі.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Віктор Бурлик. На цьому напрямку українські воїни продовжують штурмові дії, незважаючи на тотальну перевагу ворога в повітрі.

Дивіться також Яке тактичне значення має прорив оборони росіян поблизу Роботиного: в ISW проаналізувати наступ

Що відбувається поблизу Роботиного

Ситуація на Запорізькому фронті досить динамічна. Збройні Сили справді мають на ньому певні успіхи, які даються величезною ціною.

Прикладом цього можуть бути бойові дії поблизу села Роботине, що має велике значення для обох сторін. За словами Бурлика, на цьому напрямку одна й та сама посадка може 4 рази переходити з рук у руки протягом одного дня.

"Важливість Роботиного полягає в тому, що поблизу цього села розпочинається кряж, що йде до практично до міста Токмак. Саме через це ворог намагається з усіх сил триматися за цей населений пункт і довколишні висоти", – пояснив воїн Збройних Сил.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі

Водночас Збройні Сили завдають удару дещо східніше, намагаючись вбити клин між Роботиним та Вербовим. Між цими селами розташована одна з найпотужніших ліній оборони росіян, одна з гілок так званої "лінії Суровікіна".

"Росіяни неабияк окопалися за цей рік, протягом якого лінія фронту на Півдні практично не рухалась. За цей час ворог зміг щільно замінувати територію, підтягнути логістику, а в окремих лісових посадках навіть створив бетоновані доти", – зазначив військовий.

Перебіг бойових дій

Наратив про те, що проти України воюють “чмобіки”, є невиправданим. На Мелітопольському напрямку поблизу села Роботине ворог зосередив свою 58 загальновійськову армію. Це регулярні частини Росії, посилені десантно-штурмовими полками, частинами “Шторм-Z” та силами спеціальних операцій, які відповідають за використання дронів.

Оборона росіян є досить потужною. Але вони також зазнають великих втрат і змушені спалювати свої резерви для стримування українського наступу. Достатньо зазначити, що саме командувач 58 російської армії був звільнений через порушення питання про потребу ротації своїх військ, які перебувають на Запоріжжі ще з початку зими.

Віктор Бурлик про бої поблизу Роботиного: дивіться відео

"Україна знищує багато ворожої техніки й засобів ППО. Однак 100% перевага Росії в повітрі суттєво ускладнює життя Збройних Сил. Через особливості місцевості ворог надзвичайно ефективно використовує гелікоптери Ка-52 і керовані авіабомби", – пояснив Бурлик.

Щоб ефективно штурмувати позиції ворога, за канонами війни потрібно зібрати штурмовий кулак. Однак панування ворога в повітрі цьому суттєво перешкоджає. Росіяни мають потужну систему безпілотників, і щойно вони фіксують якесь скупчення наших сил, як одразу починають по ньому "працювати" з реактивної артилерії або ударних гелікоптерів.

Окупанти реагують на будь-який прорив Збройних Сил, викликаючи армійську авіацію, що гатить ракетами по нашим військовим з 8 – 10 кілометрів. Цій тактиці важко протидіяти, адже більшість переносних зенітно-ракетних комплексів здатні вражати ворожі цілі не більше, аніж за 5 кілометрів. Тому новини про збиття Ка-52 є прикладом дуже вдалих дій українських підрозділів.

"З огляду на цю ситуацію, саме західна авіація могла б стати тим інструментом, який суттєво змінить теперішній паритет сил на Півдні. Якби Україна її отримала, ворог би почувався значно менш вільно", – переконаний військовий.

Що відбувається на інших ділянках фронту