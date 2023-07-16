Прогризаємо лінію оборони окупантів на Півдні: оперативне зведення від Світана
Українські військові продовжують просування, звільняючи наші землі від російських загарбників. ЗСУ прогризають оборону ворога на Півдні, згідно із розробленим Генштабом планом.
Про це у щоденному оперативному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, свій наступ ми починаємо з контратаки малими тактичними групами.
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Як ЗСУ просуваються вперед
Світан зазначив, що загалом, враховуючи всі наявні сили та засоби у світі, є приблизно 2 стратегії ведення бою: сучасна, яка відбувається за участю авіації, й минулого тисячоліття – без авіації.
Він зауважив, що нам не дали західних літаків, тож, якщо рухатися вперед без попереднього опрацювання авіацією та прикриття згори – бойові машини просто горять.
За його словами, тепер ми перейшли на старий дідівський метод – окопних війн. Тобто, коли вперед на легкій броні йде піхота в режимі тактичного просочування, в режимі малих тактичних груп.
Оперативне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео
Світан пояснив, що найоптимальніший варіант – це групи в кількості 10 – 15 осіб. Наприклад, тактична група виходить на БМП Bradley виконувати бойове завдання. Якщо навіть втрачається машина – вона зберігає життя екіпажу та десанту.
Десант, наголосив військовий експерт, виконує завдання під прикриттям танка, важкої артилерії з тилу, а, можливо, частково авіації, коли є можливість прикрити нашу піхоту.
ЗСУ прогризають оборону росіян
Полковник запасу пояснив, що зараз не зупинка нашого наступу, а просто різниця у швидкості. Спершу спробували одним методом, а зараз уже в режимі окопних воєн.
Прогризаємо лінію оборони,
– наголосив Світан.
Тому, за його словами, все йде за планом без застосування авіації, який Генштаб розробив одразу. Тож наступ ми починаємо з контратаки малими тактичними групами.
Ситуація на фронті на Півдні / Скриншот Deep State
Він додав, що якщо ж комусь хочеться, щоб усе було швидше, то нам потрібні літаки, ракети ATACMS у достатній кількості, щоб проріджувати ворога, зменшувати щільність його військ, а далі вже рухатися.
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- Російські окупанти продовжують свій наступ на Сході. Основні зусилля вони зосереджують на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Водночас наші захисники ведуть успішні операції на Мелітопольському і Бердянському напрямках.
- Так, ЗСУ просунулися на одній із ділянок Бердянського напрямку, відтіснивши ворога на значну відстань. Речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень зазначив, що наразі там тривають важкі бої.
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