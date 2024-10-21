"Полюємо на ворожу піхоту": у 59 ОПМБр розповіли про бої на Покровському напрямку

За останні тижні ворог суттєво активізувався на Покровському напрямку й тисне на південний фланг. Його головна мета вийти на Курахове, де зараз відбувається чи не найбільше бойових зіткнень.

Про це 24 Каналу розповів офіцер 59 ОМПБр імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький, додавши, що окупанти не припиняють штурмувати по всій ділянці фронту, а особливо в напрямку Покровська. Також дуже багато штурмів в районі Селидового.

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Що відбувається біля Покровська

Обстріли на цьому напрямку вже давно стали постійними. Упродовж 20 жовтня лише по позиціях підрозділів 59 ОМПБр їх було понад 100. Також зафіксовано 73 скиди з дрона.

Ще більше штурмів в районі Селидового. Для порівняння за добу 20 жовтня нараховано 46 атак на Покровському напрямку. З них 22 – це ділянка біля міста Селидове. Ці штурми яскраво свідчать про те, якими є наміри противника. Адже він кидає найбільше сил туди, куди хоче просунутися.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Ворог використовує техніку, але розуміє, що вона недовго пробуде на полі бою. Велику кількість засобів уже знищено. Мовиться про сотні одиниць: танках, бойових машинах піхоти, броньованій техніці. Все це дуже швидко знищують українські військові, але окупанти на це не зважають. Для них головне – здійснити прорив.

"Наразі ми спостерігаємо за піхотними групами. Самі їх вишукуємо, полюємо на них. Завдяки майстерності наших пілотів, "гуляємо" в небі по їхніх тилах і полюємо за пунктами управління, антенами безпілотників російських пілотів", – розповів офіцер 59 ОМПБр.