Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, що під так званим "поясом фортець", ймовірно, мають на увазі рубіж оборони. Зокрема мовиться про Костянтинівку – Дружківку – Краматорськ – Сіверськ – Слов'янськ.

Який план так і не змогла реалізувати Росія?

Окрім згаданих міст, не менш важливою є оборона Покровська, Часового Яру, Торецька та Лимана. Це теж фортеці, за які зараз йдуть битви. Там дуже складна ситуація, яка може мати непередбачуваний результат.

"На жаль, ворог має там успіх. Ніхто не знає, чи зможуть росіяни досягти своєї цілі, чи нам все-таки вдасться скувати їх боями, призвести до втрати наступального потенціалу", – сказав Павло Лакійчук.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Окупанти справді просуваються, але задум їхньої стратегічної операції вони так і не реалізували. Він полягав у прориві нашої оборони й виході на оперативний простір. За фортецю Покровськ ворог б'ється уже рік.

На кожен етап цієї операції були виділені матеріальні та людські ресурси. Але все пішло не за планом, відповідно всі ці ресурси просто "зникли у повітря". На прорив оборони у Росії вже не вистачає сил,

– підкреслив Павло Лакійчук.

Отже, може скластися ситуація, що росіяни прорвуть оборону на певній ділянці, але далі не зможуть рухатися. Настане оперативна пауза через відсутність резервів. Тож "пояс фортець" тримається, а говорити про успіх ворога занадто рано.

Нагадаємо, у Покровськ вже почали заходити російські диверсійні групи. Метою було посіяти паніку й змусити українські підрозділи втекти. Але шлях до міста зайняв в окупантів 14 днів. За цей час загинуло 80% особового складу. Зі 150 бійців до Покровська змогли дійти лише 30.