Українські військові просунулися на Покровському напрямку, – ISW

Російські війська продовжують наступ на більшості напрямків фронту. Ворогові вдалося досягти просувань на деяких з них.

Окупанти намагалися прориватися у напрямку Великого Бурлука, однак успіхів не мали, передає 24 Канал.

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За даними Інституту вивчення війни, противник проводив активні штурми на Харківщині та Донеччині. Втім, просунутися він зумів лише на Новопавлівському напрямку.

Так, геолокаційні кадри, опубліковані 19 липня, свідчать про рух уперед російських військ у північно-східній частині Воскресенки (південний захід від Новопавлівки).

Ворог наступає у напрямку Дніпропетровщини / Карта ISW

До слова, речник однієї з українських бригад повідомив, що раніше загарбники проводили тут штурми групами по 4 – 6 осіб, але зараз застосовують вогневі групи по 2 – 3 військових. Ворог припинив використовувати мотоцикли в штурмах і тепер використовує їх лише для підвезення боєприпасів або особового складу, після чого ті пішки долають 10 – 15 кілометрів до передових позицій. Попри значні втрати, ворог швидко поповнює ресурси.

Тим часом українські сили теж мали успіх. Вони відбили позиції на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 липня, свідчать про просування захисників у північній частині Миколаївки (північний схід від Покровська).

Українські військові мали успіх у районі Покровська / Карта ISW

Додамо, що геолокаційні кадри за 16 липня вказують на просування захисників також на південний схід Новоекономічного ( розташоване поряд з Миколаївкою)

Зауважимо, що противник заявив про нібито початок активного штурму Покровська. Втім, в ОСУВ "Хортиця" зауважили, що ситуація в зоні його відповідальності залишається незмінною вже протягом тижня.

Там уточнили, що окупанти намагаються просунутись на північ від траси Покровськ – Костянтинівка. Саме там зосереджено найбільше російських сил і засобів. Ворог хоче обійти Покровську агломерацію з боку Мирнограда.