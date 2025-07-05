Росіяни створюють небезпечний "трикутник" на Покровському напрямку, – НГУ

Противник продовжує зосереджувати свої наступальні зусилля на Покровському напрямку. Там вони намагаються розширити плацдарм між трьома населеними пунктами.

Ворог пробує закріпитися в "трикутнику" між Поповим Яром, Новооленівкою та Малинівкою. Це йому потрібно для контролю над логістичними шляхами до Мирнограда і Покровська, передає 24 Канал із посиланням на командира дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України Віталій Литвин в ефірі телемарафону.

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Що задумав противник

У такий спосіб окупанти хочуть ускладнити підвезення боєприпасів, евакуацію поранених та загалом дестабілізувати українські тилові ланцюги постачання.

За словами Литвина, ворог атакує дронами медичні автомобілі, якими евакуюють поранених.

Уже 8 місяців поспіль на Покровському напрямку тривають інтенсивні штурми. Окремі атаки можуть тривати цілий день.

Ворог постійно обстрілює передові позиції захисників з артилерії та авіації. Для штурмів окупанти використовують мотоцикли та багі, аби швидко наближатися до українських позицій, залишаючись непоміченими для наших дронів.

Раніше речник ОТУВ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів, що спроби окупантів охопити Покровськ виявилися безуспішними. Тому вони змінили акцент: частина їхнього "покровського" угруповання проривається у західному напрямку до адмінкордону з Дніпропетровською областю, а інша частина прямує на схід, аби вийти за трасу "Покровськ – Костянтинівка".