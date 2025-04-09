Чи мовиться про наступ на Суми та Харків: у ЦПД пояснили заяву Сирського

Росія активізувала бойові дії на північному напрямку — мова про Сумщину та Харківщину, але не про Суми й Харків. У ЦПД пояснили, чому важливо правильно тлумачити слова головнокомандувача Сирського.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар керівника ЦПД Андрія Коваленка. Після заяви Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про активізацію дій ворога на північному напрямку – суспільство почало говорити про ймовірний наступ безпосередньо на Суми та Харків.

Читайте також Росія фактично розпочала наступ на Сумську та Харківську області, – Сирський

Не плутайте регіони з обласними центрами

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що ці слова варто тлумачити коректно.

Коментуючи ситуацію, керівник Центру Андрій Коваленко зазначив, що не варто плутати слова про Сумщину і Харківщину з Сумами і Харковом, адже це зовсім різні речі.

Росіяни справді активізувалися в напрямку цих регіонів вже доволі давно, але говорити про прямий наступ на великі міста наразі точно не можна, - йдеться у дописі.

У ЦПД наголошують: важливо правильно тлумачити слова військових і не піддаватися паніці через перекручену інформацію.

Нагадаємо, раніше генерал Сирський підтвердив, що ворог активізувався одразу на кількох напрямках. За його словами, Росія намагається створити так звану “буферну зону” на Сумщині, Харківщині та Чернігівщині. І це свідчить про стратегічні наміри, але не про миттєвий штурм обласних центрів.

Президент Володимир Зеленський також заявляв, що Росія готує новий наступ на Сумську та Харківську області. І тепер ці дані підтверджує головнокомандувач.