Зазнали шалених втрат під Авдіївкою: в ISW проаналізували, скільки техніки втратили росіяни

Російська армія намагається штурмувати позиції Збройних Сил нашої держави під Авдіївкою. Зрештою за 10 днів активних дій окупанти мали шалені втрати у своїй техніці.

Аналітики американського Інституту вивчення війни, посилаючись на українського офіцера запасу, наголосили, що російська армія втратила під Авдіївкою 109 одиниць техніки. Таким чином, це могло стати найбільш невдалою операцію для Росії з початку повномасштабної війни.

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Росія зазнала шалених втрат біля Авдіївки

Експерти зазначили, що більшість втрат російської армії біля Авдіївки у техніці становлять бойові броньовані машини й танки. Зокрема, під час штурму росіяни втратили такі транспортні засоби, як БМП-1, БМП-2, МТ-ЛБ, танки Т-72, ​​Т-64, Т-80, бронетранспортери БТР тощо.

Аналітики, посилаючись на заяви українського офіцера, також вважають, що втрати росіян у техніці в районі Авдіївки, ймовірно, перевищили невдалу переправу через Сіверський Донець у травні 2022, а також перевищать втрати в районі Вугледара з листопада 2022 року по квітень 2023 року.

Водночас в ISW переконують, що цифри у втраченій техніці росіян можуть зрости, адже понад десяток машин не потрапили до списку через невідповідність зображень. Крім того, два інші джерела оцінили втрати техніки росіян під Авдіївкою у 200 військових машин.

Росіяни невдало наступали біля Авдіївки

Аналітики, посилаючись на російського військового блогера, сказали, що українські сили успішно контратакували та відтіснили російські війська від Бердичі, які розташовані за 10 кілометрів на північний захід від Авдіївки. Ситуація загострилася 25 жовтня, коли російські війська почали наступальні дії в районі Авдіївки.

Геолокаційні зображення, опубліковані 24 жовтня, показали, що російські війська просунулися на північний захід від Красногорівки, розташованої за 5 кілометрів на північний захід від Авдіївки.

Згідно з повідомленням Генштабу України, російські війська робили безуспішні спроби атакувати на кількох ділянках поблизу Авдіївки. Це райони населених пунктів Степове, Тоненьке, Північне та Невельське.

Водночас 25 жовтня відомий російський військовий блогер заявив, що російські війська досягли "великого тактичного успіху" під час наступу на Авдіївку та біля Степового, просуваючись до залізничної лінії на північ від Авдіївки. Інший російський блогер повідомив, що російські війська просуваються з Красногорівки в бік Новокалинового, розташованого за 7 кілометрів на північ від Авдіївки.

Крім того, російські війська стверджують, що контролюють терикон Авдіївки. Ці слова також підтвердив експертам ISW й український військовий оглядач. Однак голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш спростував ці заяви, наголосивши, що територія залишається спірною "сірою зоною".

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