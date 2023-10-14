Хотіли взяти за 2 – 3 дні: чому росіяни вирішили наступати на Авдіївку

Вперше за 5 днів 14 жовтня окупанти не завдавали ракетних ударів по Авдіївці. Проте не позиціях тривають запеклі бої. Водночас аналітики вважають, що ворог провалив наступ на Авдіївку.

Військовий оглядач Денис Попович сказав 24 Каналу, що на сьогодні наступ російських загарбників на Авдіївку є невдалим. Проте наразі підсумовувати їхні дії як провал ще зарано. Оскільки вони продовжують перекидати підкріплення на цю ділянку фронту.

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Ворог планував оточити Авдіївку

З огляду на конфігурацію фронту в районі Авдіївки, зрозуміло, чому росіяни вирішили піти в наступ саме там.

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Авдіївка розташована в "кишені", і там по напрямках, що сходяться, є ймовірність оточити українські війська, що обороняють місто. Саме в цьому полягав задум ворога,

– наголосив військовий оглядач.

Якби цей задум був реалізований окупантами належним чином, то він мав би шанси на успіх. Вони стягнули туди багато військ, намагалися подавити артилерією наших захисників, також активно працювала авіація.

"Росіяни розраховували на те, що вдасться оточити українські війська в Авдіївці або примусити їх відступити. І ворог планував представити це як перемогу на тлі того, що ЗСУ намагається наступати на Півдні. І цей наступ дається з певними труднощами", – зазначив Попович.

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Не врахували помилки

Також росіяни мали не меті відволікти резерви ЗСУ на Авдіївку з Бахмутського та Південного напрямків.

Ці дії окупанти хотіли присвятити або дню народження Владіміра Путіна 7 жовтня, або дню національної єдності, який в Росії відзначають 4 листопада. Коли починався наступ, в Росії "прогнозували", що "візьмуть Авдіївку за 2 – 3 дні",

– зауважив військовий оглядач.

Водночас українські експерти зазначають, що наступ росіян в Авдіївці схожий з їхніми діями в Київській області на початку війни, а також під Вугледаром. І якби загарбники врахували свої помилки, то мали б певний шанс виконати своє завдання, але вони цього не зробили.

"Будемо сподіватися на те, що росіяни не врахують своїх помилок, і далі будуть битися головою об стінку", – відзначив Денис Попович.

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