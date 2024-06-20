Головне завдання росіян на Харківщині: чому окупанти планують наступ на Борову

Російська армія готується до наступу в напрямку селища Борова Ізюмського району на Харківщині. Туди окупанти підтягують свої сили: 10 тисяч солдатів та 450 одиниць військової техніки. Борова для росіян є "ласим шматком".

Військовий оглядач Давид Шарп озвучив 24 Каналу, що, на його думку, можливість захопити росіянами цей населений пункт – "справа честі", адже це територія, яку російська армія втратила у 2022 році після того, як селище звільнила Україна і повернула його під контроль ЗСУ.

Дивіться також Не полишають намірів окупувати: ворог перекидає у Харківську область морську піхоту

Давид Шарп впевнений, що у росіян є особливий сентимент спробувати повернути собі частину втрачених територій на Харківському напрямку.

Вихід на межу річки Оскіл від Куп’янська – це одне з головних завдань, яке росіяни ставлять перед собою. Наступ на Борову цілком вписується,

– зазначив Шарп.

Головне не кількість солдатів, а їх боєздатність

Військовий оглядач зауважив, коли мовиться про наступальний потенціал ворога, то правильніше звертати увагу не на кількість військовослужбовців, а на те, наскільки вони боєздатні вести активні наступальні дії.

"Щодо 450 одиниць військової техніки – доволі переконлива цифра. Однак втішає те, що українське командування про це знає, в нього був час підготуватися. В останні місяці й тижні прогнози на основі відкритих джерел – не справдилися, маю на увазі анонсовані російські наступальні операції, тому важко сказати, які будуть далі події", – пояснив Шарп.