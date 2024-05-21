Яка оперативна мета наступу росіян на Сході: аналіз британської розвідки

Окрім наступу росіян на Харківщині, оперативною метою ворога на Донбасі є захоплення міста Покровськ.

Британська розвідка повідомляє, що російські війська продовжували зосереджувати свої оперативні дії на напрямку на північний захід від Авдіївки.

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Наступ на Покровськ

Окупанти завдають ударів по широкому фронту по обидва боки від шосе Е50. Саме це шосе є головною лінією сполучення між захопленим Росією Донецьком та містом Покровськ, яке знаходиться приблизно за 30 км від поточної лінії фронту.

Російські війська, ймовірно, досягли низки невеликих тактичних успіхів за останні 72 години, хоча, ймовірно, і дорогою ціною,

– йдеться у звіті Міноборони Британії.

Покровськ на Донеччині ймовірно, є російською оперативною метою. Російські атаки у цьому напрямі, швидше за все, спрямовані на створення помітного розколу українських сил на Донеччині.

Бої на Донеччині

На північ від Бахмута, в районі міста Сіверск, українські сили повідомили про важкі бої з російськими військами 18 та 19 травня 2024 року, під час яких було обстріляно українські позиції у Білогорівці, Веркнокам'янському та Розділівці.

Досягнення Росії у цій області залишаються дуже обмеженими,

– підкреслює британська розвідка.

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