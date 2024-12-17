Вогнетривкий завод у Часовому Яру: чому російська армія хоче його зайняти
Російські війська продовжують наступ на Донеччині, зосереджуючись на районах Торецька, Покровська та Курахового. Ворог намагається захопити Часовоярський вогнетривкий завод.
За це місце тривають бої. Про це повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі "Суспільне. Студія", передає 24 Канал.
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Чому вогнетривкий завод стратегічно важливий
Часовоярський вогнетривкий завод є важливою ціллю для армії РФ, оскільки він використовується як укріплення.
Ми не даємо їм наблизитися до заводу і знищуємо їх на підступах, тому що і для нас це теж важливе місце, бо це серйозне укріплення, воно утримає удари, навіть авіацією, тому за нього ведуться складні бої, ми їм не дамо туди зайти,
– каже Бобовнікова.
Вона зазначає, що там активно працюють українські FPV-дрони та артилерія.
Натомість на краматорському напрямку російські війська продовжують накопичувати сили, хоча активні штурмові дії тут поки не ведуться, порівнюючи з іншими напрямками.
Противник намагається переправлятися через канал, використовуючи схованки в підвалах і трубах, які подекуди виконують функцію укриттів. У цих місцях війська накопичуються для подальших штурмів.
Українські сили виявляють такі спроби, знищують особовий склад противника і не дають їм формувати угруповання для наступу.
Відомо, що росіяни мали незначне просування північніше Часового Яру, у напрямку мікрорайону Північний. Тоді як ситуація у Торецьку лишається надзвичайно складною – у місті тривають запеклі бої з дуже близьким контактом.