Не спрацює для всієї армії ворога: завдяки чому вагнерівці досягають просування під Бахмутом

Ситуація на Донецькому фронті залишається дуже складною. Росіяни продовжують здійснювати спроби наступу, попри свої величезні втрати.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Зокрема, загарбники зазнали поразки під час спроби штурму Вугледара.

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Там українські захисники знищили велику кількість російських окупантів та ворожої техніки. Водночас ворог продовжує атакувати у районі Бахмута.

"Вагнерівська піхота боєздатніша, ніж регулярна армія"

За словами Поповича, потрібно розділяти сили, які йдуть у наступ на Бахмут та Вугледар.

Бахмут атакують вагнерівці. Чим далі, тим більше здається, що вагнерівська піхота боєздатніша, аніж регулярна російська армія,

– зазначив військовий оглядач.

Це пояснюється багатьма причинами. Найголовніша з них – найманців ПВК "Вагнера" ніхто особливо не рахує. Керівництво може кидати вагнерівців у бій, як йому заманеться.

"Дисципліна у ПВК "Вагнера" підтримується доволі жорсткими методами. Тих, хто не хоче наступати, знищують кувалдами або сокирами", – розповів Попович.

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"Секрет" просування вагнерівців біля Бахмута

За словами військового оглядача, за таких обставин у вагнерівців вибір невеликий.

Або вони йдуть у бій і намагаються вижити під час наступу.

Або ж їх гарантовано вбивають за те, що вони чинять спротив і не хочуть йти в атаку.

"Страх смерті жене вагнерівців вперед. На жаль, завдяки цьому вони досягають тактичного просування на Бахмутському напрямку", – пояснив Попович.

Некомпетентність російського керівництва

Щодо Вугледара, то там ситуація у ворожих силах зовсім інша.

"Неможливо таким чином (як ПВК "Вагнера" – 24 Канал) побудувати наступ всієї російської армії. Так неможливо "змотивувати" мобілізованих. І тим паче – регулярну армію та контрактників", – сказав Попович.

Військовий оглядач вважає, що відсутність дисципліни та компетентності російських військових призводить до таких ситуацій, яка сталася під Вугледаром.

На щастя для наших захисників, те, що зараз відбувається під Вугледаром з боку російської армії – це наслідок повної некомпетентності російського командування,

– зауважив Попович.

Він додав, що відсутність бойових умінь продемонстрували ті ж офіцери російської армії, які восени 2022 року атакували Павлівку – село на підступах до Вугледара. Тоді російські військкори також били тривогу через те, що окупаційне військо стрімко втрачає військових під час спроби наступу.

Ситуація на Донеччині: коротко