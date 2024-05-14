ЗСУ стабілізують ситуацію цими днями: ворог заблокований на рубежах, – Буданов про Харківщину
Джерело:The New York Times
Тривають запеклі бої між українськими захисниками та російськими загарбниками, зокрема, на півночі Харківщини. Керівник розвідки передбачає, що Сили оборони стабілізують фронт упродовж найближчих днів.
Кирило Буданов оцінив в інтерв'ю для міжнародних ЗМІ, що українська зможе укріпити свої лінії та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Вийшов матеріал 13 травня. Згодом він в ефірі телемарафону розповів, що ворог заблокований на рубежах, – інформує 24 Канал.
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Ситуація була межі, але ЗСУ працюють
За словами керівника Головного управління розвідки, ситуація у Харківській області була на межі, з кожною годиною наближалася до критичної. Однак, зрештою, Збройним Силам вдалося заблокувати ворога на тих позиціях, які вони захопили.
Загалом робота ЗСУ триває, окупанти не матимуть успіху, у чому впевнений генерал-лейтенант.
Станом на 13 травня бої точилися на околицях Вовчанська, невеликого містечка неподалік від українсько-російського кордону, на північний схід від Харкова. По місту Росія завдавала авіаударів,
– йдеться у матеріалі The New York Times.
Українські військові в розмові з представниками міжнародної преси зазначали, що окупанти скидають на Вовчанськ, у районі якого тривають бої, від п'яти до семи бомб кожні три хвилини.
Ми їздимо, намагаючись знайти адреси. Росія обстрілює дорогу евакуації. Вибухи можна чути весь час,
– сказав волонтер Григорій Щербань.
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Сумщина готується до наступу ворога
- Керівник ГУР очікує, що Росія після операція на Харківщині розпочне атакувати населені пункти в Сумській області. Вочевидь, намагатимуться загарбники захопити місто Суми, які є обласним центром регіону.
- Президент Володимир Зеленський говорив, що росіяни частіше запускають диверсійно-розвідувальні групи в регіоні. Водночас окупанти більше обстрілюють прикордонні населені пункти Сумської області.
- Обласна військова адміністрація проводить евакуацію місцевих жителів у безпечні місця. Зокрема, 13 травня було затверджено рішення щодо початку добровільного виселення людей з таких міст, як Білопілля та Ворожба.