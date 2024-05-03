Українське командування знає про плани росіян атакувати Харків: військовий огляд від Світана

Українське військове командування знає, що наприкінці травня - на початку червня росіяни готують наступ у бік Сум і Харкова. Такі плани окупантів - давно відомі.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор у щоденному військовому огляді на 24 Каналі розповів, що такі дії росіян – цілком логічні в парадигмі війни. Про план росіян захопити Харків або Суми говорив і командувач Сухопутних військ ЗСУ.

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Плани росіян атакувати Суми та Харків

Світан зазначив, що своїми планами атакувати Україна на Півночі росіяни хочуть відволікти ЗСУ та розтягнути фронт. Окупувати ці міста ворогу не вдасться. Для успішної реалізації такого плану потрібно зняти всі 500 тисяч військ з окупованих територій України, але створити напругу росіяни, звісно, зможуть і набагато меншими силами.

Швидше за все, мається на увазі, що найближчим часом росіяни спробують створити точки напруження в районі Харкова та Сум, аби розтягнути фронт. Це щоб наші війська не змогли зняти частини з цих напрямків і перекинути їх на Схід або Південь,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Удари по російській залізниці

За словами військового експерта, удари по російській залізниці серйозно підірвали логістику окупантів, зокрема, саме на північному напрямку, напрямку Сумщини та Харківщини. На кожній залізниці є тягові підстанції, від яких залежить робота всіх електротягів на залізниці.

"Це одна з основних цілей з перерізання російської логістики, особливо тієї, що йде в бік фронту, в бік України. Це завдання СБУ, ГУР. Крім того, що відбуваються удари по НПЗ, по нафтобазах, по військових об'єктах. Продовжується робота наших спецслужб, але поки далека вона від того, щоб могли робити Повітряні Сили", – наголосив льотчик-інструктор.

"Бавовна" в Джанкої

З'явилась інформація, що потужна "бавовна" в Джанкої знищила 2 російські РЛС "Терек" і "Небо-М". Як зазначив полковник запасу ЗСУ, це завоювання перевага в повітрі над Кримом. Ще один етап підготовки масованого удару по військових цілях у Криму, зокрема, й по Кримському мосту.

Спочатку відмінусовують ППО ворога. Ось це яскраве підтвердження саме такої безпосередньої роботи,

– підкреслив Світан.

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