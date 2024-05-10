Акт суїциду, – Черник припустив сценарій дій росіян щодо Харкова

Армія Росії 10 травня почала контрнаступ на півночі Харківської області. Близько 5 години ранку ворог під прикриттям бронетехніки здійснив спробу прориву нашої лінії оборони.

Повноцінного потенціалу для того, щоб взяти Харків на цю хвилину у росіян немає. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Петро Черник. Можливо, такий потенціал буде восени, коли Росія наростить 300 тисячний корпус, але до того часу щонайменше мають запрацювати F-16.

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Щодо наступу на Харків є нюанс

Бліцкригу на Харківському напрямку не буде. Він був на початку повномасштабного вторгнення, проте навіть тоді росіяни не змогли окупувати Харків.

Бліцкриг – раптовий наступ, який ніхто не чекає.

Українці відбилися, попри те, що не чекали на цю війну й північні кордони країни не були укріплені. Зараз ситуація кардинально інша. Зокрема, уряд виділив понад 30 мільярдів гривень на фортифікації. Ці кошти розподілені не тільки по лінії боєзіткнення, а й по інших областях.

Противник нарощує велике угруповування, але чи достатньо буде 50 тисяч. Розберімо на прикладі Авдіївки, яку росіяни штурмували протягом 10 років, а остання фаза тривала понад 4 місяці. Там ворог убитими втратив понад 15 тисяч своїх солдатів. Цю цифру можна сміливо множити на 3 й матимемо кількість поранених. Отже, виходимо приблизно на 50 тисяч,

– мовив Черник.

Проте є нюанс. Авдіївка мала прямий контакт з лінією боєзіткнення ще з 2014 року. Її не потрібно було проходити у великому кілометражі.

Як російським військам пройти 40 кілометрів? Це дуже важко зрозуміти. Чи можуть вони вдатися до такого акту суїциду? Та чому ж ні,

– зазначив військовий експерт.

Він нагадав про так званий принцип "зайти й вийти". Російські війська можуть вторгнутися на декілька кілометрів, завʼязати наші сили й засоби, повоювати кілька днів й відійти. Це буде вигідно противнику, адже Збройним Силам України доведеться відволікати артилерію з головної лінії боєзіткнення та тримати там доволі великий контингент.

Де росіяни наступають на Харківщині / дивіться на карті

Наступний приклад – Бахмут. Понад 10 місяців Росія билася за нього, втративши понад 22 тисяч вбитими самих вагнерівців.

То як їм взяти мільйонне місто, яке дуже сильно укріплене? Не скасовую їхнього божевілля, але на цю хвилину вважаю, що організувати повноцінну противну операцію на 40 кілометрів у Росії не вистачає ні сил, ні засобів,

– запевнив Черник.

Потенційний сценарій росіян

За даними видання The Economist, одним зі сценаріїв Росії може бути ізоляція Харкова, шляхом перерізання головної дороги, яка веде до Києва. А інший варіант – перемістися приблизно на 10 кілометрів ближче, аби східні околиці Харкова опинилися у зоні дії ворожої артилерії, створивши "буферну зону", про яку заявляв Владімір Путін.

Я особисто такої концепції поки що не поділяю. Харків й так паралізований і повноцінно та адекватно не функціонує. Величезна кількість населення виїхала,

– додав військовий експерт.

На його думку, більш зрозумілий сценарій, що у такий спосіб росіяни намагаються згенерувати чергову хвилю біженців. Проте, якщо Україна у лютому 2024 року впоралася з велетенською хвилею переселенців, то якщо зараз кілька десятків, чи навіть кілька сотень людей вирішать евакуйовуватися, то не буде глобальної соціальної кризи.

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