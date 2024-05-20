Україна таємно перекинула війська до кордону перед повторним наступом Росії, – Sky News
Джерело:Sky News
Росія 10 травня розпочала наступ у Харківській області. Західні журналісти пишуть, що наша держава очікувала наступу ворога та перекинула до кордону війська.
Україна таємно передислокувала своїх військових до Харківської області. Це сталося за кілька днів до початку широкомасштабного наступу Росії на цій ділянці фронту.
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Україна намагалась завчасно зібрати сили
Видання пише, що наші військові були таємно передислоковані для допомоги в обороні ділянки кордону з Росією за кілька днів до початку нового наступу. Зокрема, за день до початку повторного наступу підрозділ української армії вже завдав ударів по позиціях військ Росії, які базувались неподалік кордону.
Ми били танки на кордоні... це вже була справжня війна,
– розповів один з бійців.
Передислокацію підтвердив ще один військовий, бригада якого захищала Куп'янськ. Україна намагалася завчасно зібрати сили, щоб протистояти збільшенню російського угруповання вздовж північно-східного кордону. Водночас цих зусиль було недостатньо.
Після початку наступу Росії на Харківщині ситуацію вдалося стабілізувати, але невідомо, скільки це буде тривати.
Активність росіян на фронті знизилась
- За даними Генштабу, на Харківському напрямку активність окупантів дещо сповільнилася. Станом на 16:00 19 травня там відбулося вісім бойових зіткнень. Загарбники не полишають спроб прорвати нашу оборону біля Вовчанська, Стариці, Липців.
- Водночас на Куп’янському напрямку у Харківській області станом на зараз Сили оборони уже відбили п’ять ворожих атак поблизу Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки, ще дві тривають.
- Повідомляється, що жорсткі бої точаться на Сіверському напрямку. Станом на зараз в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Роздолівки та Івано-Дар’ївки відбулося 21 бойове зіткнення, ще одне триває. Наші воїни наявними засобами подавляють наступальний потенціал противника та подекуди контратакують.