Ворога локалізовано у "сірій зоні": Сили оборони розповіли про ситуацію на Харківщині

Росіяни 10 травня розпочали наступ на Харківську область. Наразі українські військові продовжують протидіяти окупантам у прикордонні та проводити контрударні заходи.

Для наступу в Харківській області окупанти застосовують піхоту та техніку. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Наступ на Харківщину

В області зараз тривають оборонні бої.

На напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог там застосовує піхоту та техніку. Також тривають бої і в прикордонні, в районі тих населених пунктів, які перебували фактично в "сірій зоні" – Стрілеча, Пильна та Борисівка, а також район Олійникове та Огірцеве,

– сказав Волошин.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що ціллю наступу окупантів є відтягування українських сил та техніки з інших критичних ділянок фронту на Сході України.

За словами спікера, українські військові діють на підготовлених вогневих рубежах, здійснюється вогневе ураження по окупантах, які вклинилися в оборону ЗСУ.

Також є рішення керівництва про посилення підрозділів ЗСУ, яке вже реалізовується,

– додають в Силах оборони.

Що відомо про бої на Харківщині