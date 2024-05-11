Ворога локалізовано у "сірій зоні": Сили оборони розповіли про ситуацію на Харківщині
Росіяни 10 травня розпочали наступ на Харківську область. Наразі українські військові продовжують протидіяти окупантам у прикордонні та проводити контрударні заходи.
Для наступу в Харківській області окупанти застосовують піхоту та техніку. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Наступ на Харківщину
В області зараз тривають оборонні бої.
На напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог там застосовує піхоту та техніку. Також тривають бої і в прикордонні, в районі тих населених пунктів, які перебували фактично в "сірій зоні" – Стрілеча, Пильна та Борисівка, а також район Олійникове та Огірцеве,
– сказав Волошин.
За словами спікера, українські військові діють на підготовлених вогневих рубежах, здійснюється вогневе ураження по окупантах, які вклинилися в оборону ЗСУ.
Також є рішення керівництва про посилення підрозділів ЗСУ, яке вже реалізовується,
– додають в Силах оборони.
Що відомо про бої на Харківщині
- Близько 5 години 10 травня російські окупанти спробували прорвати кордон у Харківській області під прикриттям бронетехніки. За повідомленням військових, частину ворожої колони знищили ще на підході, а решті вдалося прорватися.
- За даними партизанського руху "Атеш", один із російських підрозділів навідріз відмовився йти на штурм на Харківщині. Річ у тім, що солдати були свідками невдалих російських диверсійно-розвідувальних операцій, а також добре обізнані, наскільки якісні укріплення на російсько-українському кордоні.
- Під час прориву кордону росіяни зазнали чималих втрат. Частина колони, яка прямувала на штурм, була знищена. На опублікованих кадрах видно щонайменше 3 спалені одиниці техніки лише біля одного села. На інших знімках – знищені бронетранспортери й "демобілізовані" російські солдати.