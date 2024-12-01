Масований наступ Росії на Харківщині: українські військові завдали значних втрат ворогу
Російські війська розпочали масований наступ на Харківщині. Противник спробував атакувати, але українські захисники були готові до цього розвитку подій.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на 42 окрему механізовану бригаду. Українські військові завдали значних втрат ворогу.
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Ліквідація росіян на Харківщині
На Харківщині 1 грудня розпочалися масштабні бойові дії в зоні відповідальності 42-ї окремої механізованої бригади.
За інформацією військових, внаслідок успішних дій оборони вдалося завдати ворогу значних втрат.
Мінімально підтверджені втрати окупантів складають:
- 13 ліквідованих військових;
- 27 поранених;
- 2 танки Т-62 знищені;
- 2 танки Т-62 пошкоджені;
- 2 БМП-3 знищені;
- 1 БТР пошкоджений.
До слова, напередодні Нацгвардія України також відбила масований штурм росіян у Харківській області, знищивши 3 БМП та 45 окупантів. Тоді українським військовим 1 грудня вдалося завчасно виявити колону та завдали вогневого ураження артилерією та ударними дронами.