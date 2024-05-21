Як росіяни планували наступ на півночі Харківщини: у The Economist розкрили деталі

Російська армія 10 травня розпочала наступ на Харківську область. Проте ворог планував розпочати свою операцію пізніше.

Як пише The Economist, спершу, ймовірно, окупанти хотіли наступати 15 – 16 травня. Однак з невідомих причин атаку на Харківську область перенесли майже на тиждень.

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Як росіяни планували наступ

Після 10 днів активних бойових дій у Харківській області наступ росіян сповільнився. Українські війська стримують ворога у Вовчанську, а також біля Липців. Росіяни мають напоготові близько 48 тисяч військових, проте цього недостатньо для наступу на Харків.

Українські військові зазначають, що ситуація лишається нестабільно. Російські колони вдалося зупинити тільки після того, як на Харківщину було перекинуто кілька досвідчених бригад. Цілком ймовірно, що Кремль захоче спробувати сили на іншому напрямку.

З журналістами видання поділилися військовими планами росіян, які свідчать про те, що росіяни намагалися побачити, чи зможуть вони частково оточити Харків і чинити тиск на українські формування на схід від Печенізького водосховища. Окрім цього, початися вона мала лише 15 – 16 травня.

Росіяни визначили два напрямки атаки по обидва боки від Печенізького водосховища.

Натиск на західному напрямку мав протягом 72 годин вивести російські війська в радіус артилерійської дії міста Харкова біля села Борщова. Їх зупинила швидко передислокована група елітної 92-ї бригади, яка відкинула їх на цілих 10 кілометрів від початкової мети,

– повідомляє The Economist.

На східній осі план росіян полягав в тому, щоб прорватися через Вовчанськ аж до населеного пункту Печеніги.

Як виглядав план наступу росіян на Харківщину / карта The Economist

Ситуація у Харківській області