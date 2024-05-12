Пробують на міцність оборону ЗСУ, – Жовтенко розібрав дії росіян на Харківщині

Окупанти розпочали свій наступ на Харківщині. Нині загарбники випробовують на міцність оборону ЗСУ.

Таку думку 24 Каналу висловив експерт з міжнародної безпеки Фонду Демократичні ініціативи Тарас Жовтенко, зауваживши, що росіяни не поспішають дуже сильно просуватися уперед. Ворог намагається закріпитися та створити плацдарми на висотах.

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"Росіяни готуються, щоб і далі в такому пасивнішому поки що режимі пробувати на міцність українську оборону. Вони намагаються паралельно, підтягуючи свої власні ресурси, концентрувати їх у тих точках, де наша оборона трошки слабша. І, відповідно, намагатися тиснути саме там", – наголосив Жовтенко.

Ще одна суто військова мета ворога – це змусити українські війська відтягнути якомога більшу кількість своїх резервів на Північно-Східний напрямок. Противник намагається змусити ЗСУ послабити свою оборону на Сході чи на Півдні.

Ця операція росіян на Харківському напрямку поки що не має стратегічного характеру, але вона дозволяє їм на оперативно-тактичному рівні підтримувати ініціативу й змушувати нас реагувати на ті обставини, які вони нам так створюють,

– сказав експерт з міжнародної безпеки.

Тут усе залежатиме від того, наскільки ефективно українські бійці зможуть стримувати ворога. Нині окупанти намагаються відвернути увагу України від тих ділянок фронту, де у ворога зосереджено значно більше ресурсу. Так противник хоче собі полегшити просування, паралельно створюючи проблеми для ЗСУ ще на одному напрямку.

"Наріжний камінь"

Російські командири продовжують виконувати "політичне замовлення" ще з часів передвиборчої кампанії диктатора. Усе через те, що Владімір Путін поставив питання війни проти України як один з її "наріжних каменів". Тоді російське командування отримало вказівку створювати ілюзію "переможної" картинки, попри втрати окупантів на Сході України. Ця логіка транслювалася і після так званих "виборів" до "інавгурації" Путіна.

"Це треба "закріпити" для того, щоб мати можливість "продати" російському населенню колосальні втрати та пояснити, що "ми, російське військово-політичне керівництво, не просто там кілька населених пунктів взяли й протягом місяців за добу вкладали більше, ніж по тисячі особового складу "двохсотими", – додав Тарас Жовтенко.

Ворог збирав інформацію

Те, що росіян дуже цікавить Сумщина та Харківщина, було зрозуміло ще з осені 2023-го року. Адже тоді щонайменше кілька російських ДРГ в тиждень намагалися заходити на територію України.

З одного боку, росіяни так намагалися убезпечити себе від рейдів на їхню територію РДК і легіону "Свобода Росії", але з іншого боку – ми чудово розуміли, що насправді росіяни збирають інформацію про те, яка оборона Збройних Сил України на цьому напрямку, які інженерно-технічні загородження стоять,

– сказав експерт з міжнародної безпеки Фонду Демократичні ініціативи.

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