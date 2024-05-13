У ЗСУ розповіли про тактичні, оперативні та стратегічні завдання ворога на Харківщині

Російські окупанти проводять у Харківській області наступальну операцію. Перед ЗСУ постав виклик, однак ворог не має сил та засобів захопити Харків. На цьому напрямку загарбники мають тактичні, оперативні та стратегічні завдання.

Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Зокрема, за його словами, росіяни мають на меті посіяти паніку в українському суспільстві.

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Етапи наступу росіян

Іван Тимочко зазначив, що варто розділяти військову операцію росіян у Харківській області на декілька етапів. На тактичному рівні ворог намагається зайняти декілька населених пунктів, відсунути лінію ураження, під якою перебуває російський кордон.

Ворог постійно перебував під загрозою проникнення російських добровольців або інших диверсійно-розвідувальних груп. Тому на локальному місці постало питання проведення невеликої військової операції. При тих наявних силах, засобах, звичайно, вона розроблялася на цьому напрямку,

– сказав він.

На оперативному рівні окупанти ставили для себе завдання скувати частину українських резервів, змусити залучити наші війська на цьому напрямку. Адже відсунення будь-яких підрозділів на конкретний напрямок завжди означає навантаження не тільки на військові підрозділи, а й на логістику. Збільшуються об'єми поставок зброї на цей напрямок, що не дає можливість використовувати її на інших напрямках для проведення військових операцій.

На стратегічному рівні росіяни мали на меті посіяти паніку в українському суспільстві. Перед цим проводилася масштабна інформаційна кампанія. Наступ загарбників у Харківській області подавали як стратегічний план російської масштабної військової операції щодо створення санітарної зони, погрожували квартал за кварталом знищувати Харків, випалювати порубіжжя на Півночі тощо.

На думку голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, найкраще росіянам вдалось провести інформаційну кампанію. Адже 2022 році, коли у ворога були великі просування, мотивація українців була шаленою. Згодом окупанти відступили, зокрема, з Київської, Сумської, Харківської областей. То зараз, коли загарбники просуваються на 3 – 5 кілометрів на території, де й раніше були обстріли, велися локальні бої, працювала артилерія, у суспільстві поширюються вкиди про "зраду".

"Тобто ворог, проводячи невелику військову тактичного рівня наступальну операцію, зумів нав'язати нашому суспільству, на жаль, з різних обставин враження, що він проводить кампанію рівня 2022 року. Так, бої тривають, на жаль, ворог намагається тиснути. Залучені наші резерви, які могли проводити бойові дії на інших напрямках", – пояснив Тимочко.

Зараз росіяни ведуть боротьбу на Харківському напрямку, не стільки за території чи щоб зайти до Харкова. Адже на цьому напрямку у них немає достатньо сил та засобів. Вони намагаються зробити все, щоб посіяти паніку серед українців. Адже поки в Україні є потужний спротив, то окупанти не можуть досягнути якихось результатів на полі бою.

Крім цього, зараз відбуваються кадрові ротації всередині російського уряду. Кремль прагне відвернути увагу від цього. Потрібно вірити лише офіційним перевіреним джерелам та максимально допомагати Україні.

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