Росія намагається знову захопити Куп'янськ: яке стратегічне значення міста

Російські військові влітку 2023 року відновили активність на Лимано-Куп'янському напрямку. У планах росіян знову захопити Куп'янськ, який Сили оборони України визволили під час Харківської операції восени 2022 року.

Минула доба на Лимано-Куп'янському напрямку була напруженою, однак ситуація контрольована. Про це в ефірі телемарафону заявив Володимир Фітьо, начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ, пише 24 Канал.

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Ситуація на Лимано-Куп'янському – напружена

За його словами, росіяни не полишають спроб прорвати лінію оборони українських військ, оскільки хочуть захопити Куп'янськ.

Ми йому (ворогу – 24 Канал) такої нагоди не дамо,

– наголосив Фітьо.

Протягом минулої доби, як повідомив спікер, основні бойові зіткнення на Лимано-Куп'янському напрямку відбувалися біля Білогорівки, Серебрянського лісу, Спірного, Іванівки та Новоєгорівки.

Противник завдав 3 авіаційні удари з допомогою штурмової авіації у районах Серебрянського лісу та Спірного. Крім того, ворог застосував 9 дронів-камікадзе й здійснив 702 обстріли.

Це дуже велика кількість обстрілів,

– сказав Фітьо.

У цілому на Лимано-Куп'янському відбулося 18 бойових зіткнень. Втрати росіян на цьому напрямку склали близько 150 військових. Було знищено або пошкоджено 14 одиниць бойової техніки.

Додамо, що в Генштабі ЗСУ повідомили, що в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога. Також на Лиманському напрямку Сили оборони відбили понад 10 атак противника.

Яке стратегічне значення Куп'янська

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, який керував Харківською операцією восени 2022 року, в інтерв'ю "МИР НАИЗНАНКУ" пояснив, яке стратегічне значення Куп'янська.

За його словами, через залізничну станцію Куп'янськ-Вузловий росіяни здійснювали перекидання резервів на нашу територію. Окупанти, як сказав Сирський, використовували Куп'янськ як транспорту розв'язку та базу для логістичного забезпечення.

Командир 92-1 окремої штурмової бригади Павло Федосенко розповів, що через Куп'янськ проходять всі дороги в напрямку Луганської області та сторону Ізюма. Крім того, це пряма дорога до державного кордону з Росією.